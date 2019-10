Calcio: Vialli ambasciatore Euro 2020, 4 giorni con azzurri

In veste di ambasciatore di Euro 2020 per i volontari si aggregherà alla Nazionale da domani il cremonese Gianluca Vialli. L’ex campione della Sampdoria e della Juventus resterà al fianco degli azzurri per quattro giorni. Vialli rivestirà questo ruolo insieme a Francesco Totti nella sede di Roma dell’Europeo dell’anno prossimo (tre gare del girone azzurro più un quarto di finale).