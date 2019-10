Sciopero Alitalia, stop a oltre 200 voli

Giornata di agitazione di piloti e assistenti di volo Alitalia proclamata dalle sigle sindacali Anpac, Anpav e Anp. Le tre associazioni, riunite nella Federazione nazionale del trasporto aereo, esprimono "preoccupazione in merito alle gravi difficoltà emerse" sul piano di rilancio della Compagnia. Stop a oltre 200 voli. Alitalia ha fatto sapere che sono garantite le fasce 7-10 e 18-21, e invita i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare oggi a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.