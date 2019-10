Sparatoria davanti alla Questura di Trieste, morti due agenti

TRIESTE (4 ottobre 2019) - Tragico epilogo di una sparatoria avvenuta poco prima delle 17 davanti alla Questura di Trieste: due agenti sono morti. Stando alle prime informazioni, ancora frammentarie, a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso colpi d'arma da fuoco contro i poliziotti che erano all'interno di una volante. L'uomo sarebbe stato in compagnia di suo fratello, che secondo alcune fonti è rimasto ferito. I due sono stati fermati.

«Esprimo il mio più sentito cordoglio alla Polizia di Stato per i due agenti rimasti uccisi a Trieste e tutto il mio sdegno per quanto avvenuto. Ai familiari dei due ragazzi che hanno perso la vita, mentre con coraggio e abnegazione svolgevano il loro dovere di tutori della sicurezza e della legalità, giunga tutta la mia vicinanza». Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in merito al grave fatto di sangue di Trieste. «Chi colpisce un uomo delle Forze dell’ordine, colpisce lo Stato. Oggi l’Italia intera piange due dei suoi figli migliori». Secondo quanto si è appreso, a Trieste è atteso il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Non poteva mancare il cordoglio del presidente Sergio Mattarella: «Apprendo con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dei due agenti, alla Questura di Trieste mentre erano impegnati in servizio. In questa dolorosa circostanza, desidero esprimere a lei e alla Polizia di Stato la mia vicinanza, rinnovando sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori di Polizia al servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari degli agenti la mia commossa partecipazione al dolore». Così il presidente della Repubblica in un messaggio al capo della Polizia Franco Gabrielli.

«Nell'esprimere vicinanza e cordoglio, a nome di tutta la Regione Lombardia, alle famiglie delle vittime, resto esterrefatto davanti a una notizia gravissima e inaccettabile. Due giovani agenti della Polizia di Stato hanno perso la vita per garantire sicurezza e legalità. Per loro una preghiera e che riposino in pace». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la tragica sparatoria avvenuta in questura a Trieste dove hanno perso la vita due giovani agenti. «A tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine rinnovo, in questo momento di dolore, il mio ringraziamento per ciò che fanno ogni giorno. A Trieste e ai triestini va la nostra solidarietà».

