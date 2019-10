Tortellini, è scontro Salvini-Merola

Sempre più aspra la polemica dopo che la Curia di Bologna ha proposto il "tortellino dell'accoglienza" con il pollo al posto del maiale per gli islamici che non mangiano maiale per la festa di San Petronio, patrono di Bologna. Salvini (Lega): "E'come proporre il vino senza l'uva. Aveva ragione la Fallaci: alcuni italiani dimenticano le radici, negano la nostra storia". Merola (sindaco Pd Bologna): "Lui vero cristiano che col rosario vuol fare annegare in mare? Nostra tradizione è innovare, accogliere".