Salone Nautico, Toti: numeri da record, vetrina eccezionale

«Si chiude con numeri da record il 59° Salone Nautico internazionale di Genova, che sfiora i 190 mila visitatori, una vetrina eccezionale per la Liguria che si è aperta come non mai al nautico con 45 eventi fuori salone che hanno coinvolto tutta Genova». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta via Facebook i dati sull'afflusso di pubblico nelle sei giornate del salone. «Dopo un 2018 difficile, questo è il modo migliore per dire che la nostra Regione non si è mai fermata e anzi continua a crescere - commenta -. Il mare e il settore della nautica sono una straordinaria risorsa per la Liguria e lavoreremo per valorizzarli ancora di più. Oggi si festeggia, ma da domani testa e cuore alla 60esima edizione, che supererà ancora le aspettative: ci vediamo a Genova dal 17 al 22 settembre 2020».