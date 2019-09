Aifa ritira lotti farmaci ranitidina

L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro dalle farmacie di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina, prodotto da Saraca Laboratoires Ltd, in India. A scopo precauzionale ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti contenenti ranitidina, prodotti da altre officine farmaceutiche. La ranitidina è un antiacido usato per l'ulcera, reflusso gastroesofageo, bruciore di stomaco. L'Aifa invita anche a non usare Ondansetron nei primi 3 mesi di gravidanza, in base a studi epidemiologici in Usa.