Jovanotti a Linate, cresce l'entusiasmo tra i fan cremonesi

MILANO (20 settembre 2019) - Jovanotti chiude il suo tour domani all’aeroporto di Linate. Questa tappa del Jova Beach Party, nata per sostituire la forzata cancellazione dell’appuntamento di Albenga, andrà in scena in un'area dello scalo aereo attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione e nella quale gli organizzatori si aspettano l'arrivo di centomila persone. Tantissimi cremonesi sono pronti a raggiungere Milano per vivere da protagonisti l'entusiasmante concerto di Lorenzo.

Mandaci un selfie scattato al concerto di Jovanotti, pubblicheremo le immagini in una galleria fotografica. Il selfie si può inviare a sito@laprovinciacr.it o su whatsapp al 3317129442