Incidenti stradali: mortale sull'A1, chiuso tratto piacentino

Per un incidente mortale è stato temporaneamente chiuso un tratto dell’autostrada A1 nel Piacentino, in direzione di Milano, tra Fiorenzuola e Piacenza. Lo scontro ha coinvolto tre mezzi pesanti, all’altezza del chilometro 65. Sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia Stradale e personale della direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia: si sono formati alcuni chilometri di coda.