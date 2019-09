Autonomia: Salini, no separazione ma senso di responsabilità

«Noi proponiamo un centrodestra che fa quello che dice e che propone modelli vincenti, da qui l’idea di valorizzare un’autonomia che non è separazione ma è senso della responsabilità, cioè è proporre a tutta Italia un modello di governo della cosa pubblica come quello lombardo, dove le tasse dei cittadini non vengono sprecate ma spese bene». Lo ha sottolineato il cremonese Massimiliano Salini, europarlamentare e commissario di Forza Italia in Lombardia, nel corso dell’iniziativa promossa a Milano dal coordinamento lombardo di Forza Italia per riunire gli amministratori locali in un confronto sui temi dell’autonomia, del fisco, dell’economia, del lavoro. All’incontro ha partecipato anche Fabio Altitonante, ex coordinatore del partito a Milano ed ex sottosegretario lombardo con delega all’area Expo, che è tornato in libertà lo scorso 6 agosto dopo essere stato in carcere e poi agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nell’inchiesta su un giro di tangenti.