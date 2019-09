Morto Maltinti, ex patron di Pistoiese e Pistoia Basket

Lutto nel mondo dello sport pistoiese: nella notte è morto a seguito di un malore Roberto Maltinti (71 anni), ex presidente del Pistoia Basket e della Pistoiese. «La notizia ci è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno - spiega il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi - Ciao Roberto, hai voluto bene a tutta la città, sei stato un grande uomo di sport, nella Pistoiese e nel Basket, mosso veramente per l’amore per Pistoia, ma soprattutto dalla passione. È sempre più raro - sottolinea ancora il sindaco - trovare uomini che si dedicano così tanto, sognano e fanno progetti di grande respiro. Tutta la città è in lutto, un abbraccio alla sua famiglia». La salma sarà esposta dal pomeriggio di oggi alle Cappelle della Misericordia, in via del Can Bianco a Pistoia.