F1, Gp di Monza: la Ferrari di Leclerc in pole, secondo Hamilton

MONZA (7 settembre 2019) - La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia a Monza. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas.

«Un onore essere in pole davanti a questi tifosi». Charles Leclerc continua a far sognare i ferraristi conquistando a Monza una incredibile pole position che ha visto la maggior parte delle vetture mancare per un soffio l’ultimo giro di lancio in Q3 a causa di una melina tattica prolungata. «Un peccato - ammette Leclerc - non aver potuto fare l’ultimo giro, c'è stato un gran casino»

