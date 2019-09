Ko con la Spagna (67-60), Italia fuori dai quarti

L’Italia del Ct Meo Sacchetti non andrà ai quarti di finale dei Mondiali di basket, in Cina. Gli azzurri sono stati infatti sconfitti dalla Spagna 67-60 in una partita valida per il gruppo J, che qualifica alla fase successiva gli iberici. Partita equilibrata fino alla fine, spagnoli più lucidi al fotofinish, determinanti per la sconfitta le forzature di Marco Belinelli. Ottima prestazione dell'ex Vanoli Paul Biligha.