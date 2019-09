Gardaland: primo mattone Legoland Water Park, investiti 20 milioni

Oggi a Castelnuovo del Garda (Verona) è stato posato oggi il primo mattoncino nel cantiere di costruzione di Legoland Water Park a Gardaland. «Questa - ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Ceo di Gardaland - è una grande giornata, perché iniziamo a mettere le basi concrete di un progetto a cui stiamo lavorando da tre anni». «Con un investimento previsto di 20 milioni di euro - ha aggiunto -, Legoland Water Park a Gardaland verrà inaugurato a giugno 2020 e si estenderà su un’area di 15 mila metri quadrati per la felicità di tantissime giovani famiglie sia italiane che straniere». Il nuovo Legoland Water Park sorgerà vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom nel parco di Gardalan. «Sarà un fantastico parco acquatico realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini Lego dove i bambini dai 2 anni in su troveranno divertimento, esperienze uniche di costruzione e giochi interattivi mentre i genitori potranno rilassarsi immersi in un paesaggio verdeggiante» ha aggiunto il direttore marketing di Gardaland, Luca Marigo.