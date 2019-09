Orosei, ritrovato il coccodrillo Jack: era sparito il 10 agosto

OROSEI (1 settembre 2019) - È stato ritrovato a Cala Liberotto a Orosei, nella costa centro orientale della Sardegna, il coccodrillo Jack sparito misteriosamente dal circo Martin, il 10 agosto. La notizia arriva dal Corpo forestale regionale della Sardegna, il cui personale non ha mai smesso di cercare l'animale. L’alligatore è stato catturato e messo in sicurezza proprio da una pattuglia della stazione del Corpo Forestale di Orosei a seguito di una segnalazione. L’alligatore, la cui scomparsa ha scatenato l’ironia social diventando in Sardegna il tormentone dell’estate, sarebbe in buone condizioni di salute.