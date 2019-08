Il pasticcere Iginio Massari crea un dolce per l'Amazzonia

Il maestro pasticcere Iginio Massari ha creato un dolce per sensibilizzare sul tema della salvaguardia del Pianeta e a sostegno dell’Amazzonia. «Nella convinzione che ciascuno di noi, nell’alveo stretto della propria competenza professionale e umana sensibilità, debba contribuire alla salvaguardia del pianeta, favorendo le doverose attenzioni, affinché non si dimentichi cosa siamo e dove cresciamo» fa sapere Debora Massari, figlia del noto pasticcere. «Il mio dolce, mousse al pistacchio, mousse al cioccolato, pan di Spagna, bacio di dama meringato alla vaniglia e al cioccolato, bagna all’arancia e al cioccolato, non in vendita - aggiunge - ma è la personale espressione del timore, del dato di realtà che si sublima in creazione opinabile: tuttavia, e solo, un invito all’impegno e alla presa di consapevolezza più diffusa».