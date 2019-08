Mondiali, ct Sacchetti ha scelto i 12 per la Cina

Il roster azzurro per i Mondiali è chiuso. Gli ultimi due «tagli» effettuati dal ct Meo Sacchetti sono Giampaolo Ricci e Brian Sacchetti. Dopo l’allenamento del mattino, i due sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Foshan e faranno ritorno in Italia già domani. L’esordio mondiale è previsto sabato 31 agosto (13.30 in Italia, diretta Sky Sport 1 e Arena) contro le Filippine. Gli altri impegni azzurri nella prima fase saranno contro l’Angola (2/9, 9.30 in Italia, diretta Sky Sport 1 e Arena) e contro la Serbia (4/9 13.30 in Italia, diretta Sky Sport 1 e Arena). Questi i 12 azzurri scelti dal ct Sacchetti: Amedeo Della Valle (A|X Armani Exchange Milano); Marco Belinelli (San Antonio Spurs - NBA); Alessandro Gentile (G/A); Paul Biligha (A|X Armani Exchange Milano); Luca Vitali (Germani Basket Brescia); Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder - NBA); Daniel Hackett (CSKA Mosca - Rus); Ariel Filloy (Umana Reyer Venezia); Jeff Brooks (A|X Armani Exchange Milano); Amedeo Tessitori (Dè Longhi Treviso); Awudu Abass (Germani Basket Brescia); Luigi Datome (Fenerbahce - Tur).