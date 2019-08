Crisi di governo, il premier Conte si dimette

ROMA (20 agosto 2019) - «Alla fine di questo dibattito mi recherò dal presidente della Repubblica per dimettermi». Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato. «La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell’interno - ha detto il presidente del Consiglio riferendosi a Matteo Salvini - ha mostrato di seguire interessi personali e di partito». La replica del leader della Lega al Senato. «Se questo governo s'è interrotto è perché in Parlamento, in Commissione, al governo c'erano tanti signor No».

L'atteso discorso di Conte in Senato è stato un duro j'accuse verso Salvini. Il premier ha rimproverato a Salvini di non aver chiarito in Aula la vicenda russa e ha definito preoccupante il vicepremier quando invoca piazze e pieni poteri. Conte ha poi accusato Salvini di non avere «cultura delle regole» e di fare uso «incosciente» dei simboli religiosi. Salvini ha replicato: «Rifarei tutto. Per gli insulti bastavano Saviano, Travaglio o Renzi. La Lega non ha paura dell’alleanza Pd-M5S». Poi l’appello a M5S: «Tagliamo i parlamentari e poi andiamo al voto».

Matteo Renzi (Pd) è intervenuto dopo Salvini:«Il governo populista ha fallito, serve un esecutivo per evitare l’aumento dell’Iva». Marcucci (Pd): «Sì a dialogo con M5S, valutare se ci sono condizioni per un governo».

«E' del tutto evidente che si è creato il partito di chi ha il terrore del voto», ha detto La Russa (FdI) nel dibattito al Senato sulla crisi di governo. E rivolto al premier: «Raramente ho sentito tante accuse» nei confronti di un proprio ministro. «Siamo alle comiche finali. Speriamo la parola torni al più presto agli italiani», ha concluso. Bernini, FI: «Unico antidoto all'avanzare della crisi è andare alle elezioni. Bisogna andare nel modo più rapido possibile al voto». E rivolta a Conte: «Non vorrei che pensasse a un Conte bis».

