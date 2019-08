Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore dell'opera

ROMA (7 agosto 2019) - Bocciata in Aula al Senato la mozione M5S No Tav, passano tutte le altre mozioni a favore dell’opera: il Senato ha approvato quella del Pd con 180 sì, 109 contrari e un astenuto. La mozione Bonino ha ottenuto 181 sì, 107 no e un astenuto. Quella di FdI è passata con 181 sì, 109 no e un astenuto. Infine quella di FI ha preso un voto in più ottenendo 182 voti favorevoli, 109 no e 2 astenuti.

Le reazioni

«Potremmo condividere la questione identitaria ma se fate parte del governo e il presidente del Consiglio ha detto sì dovete essere a favore della Tav, non ci sono alternative». Lo dice il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. «Su un tema così importante avere due partiti di maggioranza, uno che vota in un modo e l’altro in un altro, pone sul tavolo una questione politica chiara e evidente: chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che seguiranno nei prossimi giorni e mesi». Crisi di governo? «Queste sono valutazioni che fa Salvini, di certo la Lega pone un problema politico ai suoi partner di governo».

«Ho votato no e vado avanti sereno» ha detto il ministro Danilo Toninelli. E il titolare dei Trasporti, con un posto su Facebook, elenca le opere sbloccate e le misure messe in campo fino ad ora. «Ecco alcuni problemi, questioni, opere o nodi che abbiamo risolto o sbloccato in questo primo anno di governo e che rappresentano concretamente il cambiamento rispetto al passato. Tanto c'è ancora da fare, ma la strada tracciata è quella giusta. Ora avanti così, passo dopo passo, per chiudere positivamente altri dossier e tornare finalmente all’avanguardia in Europa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti».

«I 5 Stelle sono andati sotto al Senato sulla Tav e la loro mozione salva-coscienza è stata bocciata. Questa è la prova della grande presa in giro agli italiani che avevamo già scoperto con la seconda analisi costi e benefici per l'Unione Europea che dimostrava tutta la bontà dell’opera. Avevano promesso di essere il cambiamento, invece sono attaccati alle poltrone più di chiunque altro. Toninelli e Di Maio siano coerenti e si dimettano subito. Non si può governare il Paese con la cultura del no. Oggi ha vinto il sì alla Tav, sì allo sviluppo economico, al progresso e alla coerenza con gli impegni presi in Europa. Lo afferma l'europarlamentare Massimiliano Salini di Fi-PPe.

«La seduta del Senato ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il governo non ha più una maggioranza. Il presidente Conte si rechi immediatamente al Quirinale dal presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi che si è creata. L’Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti e ha bisogno di un governo che si dedichi a questo e non ai giochi estivi di Salvini e Di Maio contro gli italiani». Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. «La Tav non è solo una fondamentale infrastruttura utile allo sviluppo del Paese. Ma è anche figlia di accordi e trattati internazionali. Un governo non può non avere una sua maggioranza in politica estera e questo governo non ce l’ha».

«Felice per la mozione Pd pro Tav che ho sempre sostenuto andasse votata. Se fosse passata quella M5S con l’astensione delle opposizioni la spaccatura sarebbe diventata una sfiducia politica a Conte. Ma ormai non vale più la pena parlarne». Lo scrive su Twitter l’eurodeputato Carlo Calenda, ribadendo che secondo lui in Senato il Pd avrebbe dovuto scegliere di non partecipare al voto della mozione M5s contro l’opera. «Le opposizioni vogliono tenersi il governo. Basta che poi non ci si lamenti tutti i giorni per la distruzione del paese e dello Stato di diritto. Ci rivediamo dopo il lungo intervallo, finiti i pop corn», aggiunge Calenda in un altro tweet, parlando di scelta «incomprensibile» e facendo riferimento alla teoria dei «pop corn» in base alla quale Renzi rifiutò il dialogo con il M5s dopo le elezioni del 2018. A chi sostiene che il passaggio della mozione Pd sulla Tav sia un «successo politico» dei Dem, l’ex ministro replica: «Vero e anche di Fdi... sono state tutte approvate. Unico vero successo dell’opposizione, su mozioni inutili, è quando si manda a casa il Governo. Magari accade lo stesso. Speriamo in loro».

«Interrompere questa esperienza fallimentare» a causa delle politiche M5s «è un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani». Lo afferma in una nota il presidente di FI, Silvio Berlusconi. «Questo Parlamento - aggiunge - non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse. Il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al presidente Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore per il Paese siano nuove elezioni. A soffrire le conseguenze dell’azione deludente di governo guidato dai Cinque stelle e fortemente

condizionato dai programmi del M5s sono stati gli italiani, che oggi vivono in un Paese dove nulla più funziona», sottolinea il

leader di Forza Italia. «Questo Parlamento - aggiunge - non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche

rispettose dell’esito di tutte le prove elettorali intermedie, che hanno consegnato la vittoria al centro-destra».

«Un governo, due partiti di maggioranza e altrettanti pareri sulle mozioni Tav: l’imbarazzante fotografia della temperatura dell’esecutivo è ampiamente fornita dall’istantanea del momento in cui l’esecutivo si è pronunciato in Aula sui testi riguardanti la Torino Lione». Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. «Lega e M5S ormai sono più che separati in casa, mentre registriamo finalmente la rinnovata centralità del Parlamento, ancorché figlia indesiderata dell’ipocrita tattica politica grillina. L’impasse del governo è destinata persino a peggiorare con il voto di oggi: è il caso che si rifletta seriamente

sull'opportunità di un accanimento terapeutico che fa male all’Italia», conclude.

«Il voto sulla Tav ha sancito la fine politica del governo, che si è spaccato su un punto fondamentale del contratto su cui era nato. Manca solo una coerente presa d’atto della crisi da parte di una maggioranza che con le sue divisioni ha paralizzato il Paese condannandolo alla crescita zero. Mi chiedo cosa aspetti ancora il premier a trarre le dovute conseguenze. L’anno bellissimo per Conte finisce qui e l'unica soluzione, come giustamente ha detto il presidente Berlusconi, è il ritorno alle urne interpellando il popolo sovrano». Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

«Il voto di oggi mette definitivamente fine alla discussione Sì Tav-No Tav. La linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione si farà nel rispetto dei trattati internazionali e della volontà della grande maggioranza degli italiani». Le madamin commentano così il via libera del Senato alle mozioni sì Tav. La volontà della maggioranza degli italiani a favore dell’opera «è emersa chiaramente nelle tre grandi manifestazioni che abbiamo organizzato nel centro di Torino e che, grazie alla mobilitazione attiva di tanti cittadini, sono servite per dare la spinta decisiva al proseguimento dell’opera. Ora si proceda senza i tentennamenti e le incertezze del passato e si porti a termine una infrastruttura così indispensabile per il rilancio di Torino, del Piemonte e di tutta l’Italia. Siamo per tanti Sì, contro la politica dei troppi No che soffocano il futuro del nostro Paese e non danno speranze di lavoro e di benessere ai nostri figli».