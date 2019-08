Calcio: Uefa, sarà una donna ad arbitrare la Supercoppa

Nuova svolta dell'Uefa: designata una donna, la francese Stéphanie Frappart, per arbitrare l'incontro valevole per la Supercoppa europea fra Liverpool (vincitore della Champions League) e Chelsea (a segno in Europa League). La partita si svolgerà il 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul. Insieme a lei la guardalinee italiana Manuela Nicolosi con cui ha già già diretto la finale degli ultimi Mondiali femminili in Francia. Il quarto uomo sarà invece il turco Cakir, l'italiano Irrati sarà nella squadra Var.