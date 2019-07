Sparatoria e vittime a Gilroy, la vicinanza di Monticelli

MONTICELLI D'ONGINA (29 luglio 2019) - Gilroy (dove c’è stata la sparatoria con quattro morti, tra cui ujn bambino di 3 anni, durante il festival dell’aglio) è gemellato ufficialmente dal 1982 con Monticelli d’Ongina e in occasione delle feste rispettive delegazioni hanno fatto visita. Quest’anno da Monticelli non è partita nessuna delegazione, ma il viaggio è già in programma per il prossimo anno. Il sindaco Gimmi Distante esprime vicinanza al territorio e agli amici californiani.

Alcuni testimoni tra cui un cantante che stava per esibirsi al festival, hanno raccontato che il killer indossava una maglietta verde e un fazzoletto grigio al collo, e che a chi gli ha chiesto perché stesse sparando avrebbe risposto: "Perché sono molto arrabbiato".

