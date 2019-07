Mondiali nuoto: Pellegrini oro nei 200

Federica Pellegrini non finisce di stupire. A Gwangju conquista nei 200sl, la sua specialità, il quarto oro Mondiale (oltre a tre argenti e un bronzo) nelle sue otto finali consecutive. La 31enne di Mirano chiude in 1'54"22, davanti a Titmus (Aus) e Sjoestroem (Sve). Al via scatta subito in testa la Titmus con la Pellegrini che vira quarta dopo la prima vasca. Ai 150m Titmus sempre al comando, ma alle sue spalle incalza la Pellegrini. Ultima vasca spettacolare della veneta che sorpassa l'australiana e va così a conquistare l'ennesimo oro.