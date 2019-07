Esplode palazzina nell'Isola d'Elba, un morto e un disperso

Un’esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell’Isola d’Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell’edificio. I vigili del fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse.

C'è un morto nel crollo della palazzina avvenuto la scorsa notte all’isola d’Elba. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno individuato sotto le macerie. Si cerca la quinta persona, altre tre erano state estratte vive.

È un uomo di 68 anni la persona deceduta nell’esplosione avvenuta la notte scorsa in una palazzina in via De Nicola a Portoferraio (Livorno) e la cui salma è stata recuperata dai vigili del fuoco poco fa dalle macerie. All’appello manca ancora, secondo quanto spiegato, la moglie del 68enne, una donna di 76 anni. La coppia risulta residente a Livorno ma andava spesso all’appartamento che possedeva all’Elba, in via de Nicola, come spiegano i carabinieri anch’essi subito arrivati sul posto. All’Elba, per le ricerche della donna dispersa sono sbarcate poco fa anche le unità cinofile dei vigili del fuoco da Livorno.