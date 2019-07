Mondiali nuoto, Detti bronzo nei 400 stile libero

Subito una medaglia per l'Italia nel nuoto ai Mondiali di Guangju. Nei 400sl Gabriele Detti conferma il bronzo di due anni fa a Budapest con 3'43"23 (record italiano) dietro al sudcoreano Sun Yang (4° titolo, 3'42"44) e all'australiano Horton (3'43"17.). Ottimo quinto Marco De Tullio (3'44"86), già contento di andare a Tokyo con la qualificazione Detti parte piano, a metà gara è sesto, poi risale e sfiora l'argento. Gara in crescendo anche per l'emergente di Tullio. I due azzurri erano entrati in finale con il 4° e il 7° tempo.