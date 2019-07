Forte scossa di terremoto ad Atene, gente in strada

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita ad Atene e in tutta l’Attica. La magnitudo è stata calcolata a 5,3 gradi. Molte persone si sono riversate in strada. L’epicentro sarebbe a 23 chilometri a nordovest della Capitale, a soli 2 chilometri di profondità, quindi è stato sentito con maggior forza. Sono segnalati blackout telefonici. Tanta paura, ma al momento non ci sono notizie di feriti né di danni.