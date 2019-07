Terrorismo, il mullah Krekar condannato a 12 anni

CREMONA (16 luglio 2019) - Dopo aver criticato duramente con un tweet la sentenza della Corte d’assise di Bolzano che lo ha condannato a 12 anni di carcere il mullah Krekar, capo spirituale della cellula jihadista Rawthi Shax, è stato arrestato ieri sera dalla polizia norvegese. Visto il pericolo di fuga, la polizia norvegese, allertata dai colleghi italiani, non ha perso tempo e poco dopo la sentenza si è presentata a casa del mullah, cogliendolo di sorpresa. Faraj Ahmad Najmuddin, alias mullah Krekar, che da 30 anni vive in Norvegia, è un personaggio di spicco negli ambienti del radicalismo islamico e già leader di Ansar Al Islam (presente nella lista dei gruppi terroristici stilata dalle Nazioni Unite e di cui avevano fatto parte alcuni attivisti residenti nel Cremonese), sulle cui ceneri ha costituito la nuova organizzazione, denominata Rawti Shax, informa il Ros. Il nome di Krekar è legato a quello di Cremona. La città del Torrazzo e la sua provincia (la moschea di Motta Baluffi), infatti, a livello investigativo erano state individuate come luogo di transito della jihad.

La cellula jihadista è stata smantellata nell’autunno 2015 a Merano a seguito dell’indagine del Ros di Trento. L’organizzazione di matrice curdo-sunnita era finalizzata alla partecipazione al jihad su scala globale, in adesione allo Stato Islamico e ad al-Nusra, propaggine siriana di al-Qaida. Scopo dell’organizzazione era l'instaurazione di un califfato nel Kurdistan iracheno, regolato dalla sharia. La cellula era volta alla realizzazione di atti di intimidazione nei confronti di governi occidentali, attraverso la costituzione di cellule dormienti disseminate in Europa, informa il Ros. Durante l’inchiesta è stato documentato, inoltre, come l’organizzazione terroristica fosse dedita al reclutamento e all’invio di foreign fighters nelle zone di conflitto a cavallo tra Iraq e Siria.

La cellula terroristica Rawthi Shax era organizzata in una struttura gerarchica a rete. I vicecapi dell’organizzazione Rawti Shax erano Rahim Karim Twana e Hamasalih Wahab Awat, entrambi condannati ieri a Bolzano a 9 anni di reclusione. Abdul Rahman Rahim Zana, Jalal Fatah Kamil e Hamad Bakr che avevano il compito di reclutare uomini da avviare all’attività terroristica, sono stati condannati a 7 anni e 6 mesi ciascuno. La difesa, sostenuta dagli avvocati Erica Franzini e Marco Vernillo, ha annunciato appello, sostenendo che al mullah non sarebbe stato garantito in pieno il diritto di difesa. Dopo la sentenza sono stati arrestati per poi essere estradati, oltre al mullah Krekar, altri tre dei sei condannati. Gli arresti sono stati effettuati tra la Norvegia e l'Inghilterra.

Due condannati sono cittadini norvegesi, il cui Paese non concede estradizioni verso l’estero. Restano nei carceri di massima sicurezza di Rossano Calabro e Nuoro con condanne definitive altri quattro degli appartenenti alla cellula meranese dell’organizzazione Rawti Sha», che avevano collegamenti operativi ed organizzativi transnazionali con le cellule in Iraq e Norvegia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Grecia e Finlandia.