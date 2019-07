Mister Mihajlovic ha la leucemia: "Guarirò per chi mi ama"

BOLOGNA (13 luglio 2019) - «Voglio essere chiaro: le analisi hanno detto che c'è qualcosa di irregolare. È leucemia: quando me l’hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere": lo ha detto Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. «Non sono lacrime di paura, so che la vincerò». Il tecnico serbo, 50 anni, ex giocatore di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, nonché tecnico di Bologna, Catania, Fiorentina, Samp, Milan e Torino, ha parlato a Casteldebole: "La malattia è in fase acuta e aggressiva ma attaccabile".

«Sinisa Mihajlovic resta l'allenatore del Bologna: sconfiggerà la malattia": lo ha annunciato il ds del Bologna, Walter Sabatini, in conferenza a Casteldebole.

"Sei troppo forte: questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel": è il messaggio rivolto a Sinisa Mihajlovic da Roberto Mancini, ct dell'Italia, che con il tecnico del Bologna ha condiviso uno scudetto alla Lazio da giocatore e due all'Inter da tecnico e vice.