Calcio, gli Usa vincono i Mondiali femminili

Il mondiale femminile va agli Usa che in finale battono 2-0 l'Olanda. A Lione gli Usa vogliono replicare il trionfo di 4 anni fa e iniziano in pressione,ma le olandesi tengono.Al 27' gran tiro a giro di Ertz e bella parata del portiere orange. Si va al riposo sullo 0-0. La gara si sblocca al 60'con un rigore assegnato per fallo su Morgan e trasformato da Rapinoe (interviene il Var). Al 69' raddoppia Lavelle, Olanda in ginocchio. Si susseguono le occasioni Usa. Per l'Olanda solo un tentativo su punizione e gli Usa festeggiano.