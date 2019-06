Mondiali 2022, Platini fermato per corruzione

Michel Platini, ex presidente dell'Uefa, è stato fermato a Nanterre dalla polizia francese per essere interrogato in relazione all'inchiesta su "presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici" nelle procedure di assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia. La notizia, riportata dal sito "Mediapart", stata poi confermata dalla autorità francesi.