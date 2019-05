Le nuove banconote indistruttibili da 100 e 200 euro

Entrano oggi in circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro «dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e avanzate». È quanto ricorda la Bce secondo cui i biglietti completano così la serie Europa. Nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con satellite reca un piccolo simbolo € che ruota attorno al numero. Il simbolo € diventa visibile muovendo la banconota e si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta. La striscia argentata contiene anche il ritratto di Europa, il motivo architettonico e il simbolo € riprodotto in grande. Inoltre, le nuove banconote da 100 e 200 presentano un numero verde smeraldo perfezionato. Figura in tutti gli altri tagli della serie Europa, ma questa versione più avanzata mostra anche il simbolo € che compare più volte all’interno del numero. Le nuove banconote da 100 e 200 hanno la stessa altezza del biglietto da 50 e possono quindi essere più agevolmente gestite e trattate dalle apparecchiature. Inoltre, possono essere riposte meglio nel portafoglio e dureranno più a lungo, perché meno soggette a usura. Fra le banconote in euro il taglio da 100 è il terzo più utilizzato, dopo quelli da 50 e 20. La domanda di biglietti da 100 e 200 è in aumento, a un tasso annuo del 7,6% per quello da 100 e dell’8,6% per quello da 200. Le banconote da 100 e 200 della prima serie, come tutti gli altri tagli, continueranno ad avere corso legale e a essere utilizzati insieme a quelle della nuova serie, mentre procederà gradualmente il loro ritiro dalla circolazione.