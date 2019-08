Il giallo dell'estate in regalo con La Provincia

CREMONA (13 agosto 2019) - Marco Ghizzoni scrive gialli, spruzzando le sue storie di ironia. Graziano Bertoldi disegna, dipinge, scolpisce. Diverso il modo di esprimersi, diversa l’età e la generazione di appartenenza. Li unisce però l’amore per Cremona, il fatto di aver quasi sempre fatto della città, dei suoi dintorni e dei suoi abitanti il centro delle loro opere. A unirli, ora, c’è anche un regalo che La Provincia farà ai lettori il giorno di Ferragosto: Il giallo dell'estate, un racconto di Ghizzoni illustrato da Bertoldi, una pubblicazione speciale - 8 pagine - da leggere e conservare. La pubblicazione ha il sostegno di Padania Acque, della Libera Associazione Agricoltori e di Bossoni Auto. Non anticipiamo nulla della trama, naturalmente. Si può solo dire che è un giallo e che è ambientato a Cremona il giorno di Ferragosto. Si può già prenotare la propria copia in edicola.

