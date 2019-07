Tutti pazzi per l'applicazione che invecchia, manda la tua foto

CREMONA (17 luglio 2019) - Virale, epocale, universale. La FaceApp Challenge è diventata in pochissimo tempo la moda del momento e impazza anche a Cremona. Tutti - a partire da calciatori, attori e influencer, ma anche persone sconosciute che vogliono sentirirsi vip per un istante - hanno postato sui social un selfie che li ritrae con 30 anni in più o in meno. Merito del filtro dell'applicazione FaceApp che fa sembrare più anziani o più giovani.

Abbiamo pensato di divertirci insieme ai voi: inviateci i vostri selfie attraverso WhatsApp al numero 331 7129442, raccoglieremo tutte le immagini in una galleria fotografica che sarà pubblicata sul sito.

