Feste sull'aia, tornano le serate organizzate dalla Cooperativa Agropolis

CREMONA - Dopo quasi due anni di sospensione delle attività etichettate come "Feste sull'aia", dovuta alle limitazioni imposte dalla pandemia, la Cooperativa Agropolis ha deciso di riprenderne l'organizzazione, sempre nel rispetto delle vigenti normative legate alla sicurezza. La ripartenza è stata col botto, con il grande successo riscosso dall'iniziativa “L'Agro ai giovani”, organizzata dai giovani vicini alla cooperativa di Via Marasco, che da alcuni anni affiancano il CDA, gli educatori e i volontari di Agropolis. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 4 agosto con lo "Spiedo sotto le stelle", classico evento estivo e ancora L'Agro ai giovani che si svolgerà nuovamente venerdì 9 settembre.

Sempre per poter finanziare in parte i progetti della Cooperativa Agropolis, quest'anno viene riproposta anche la lotteria benefica; i biglietti si potranno acquistare presso la sede in Via Marasco e presso le due filiali di Cremona della Cassa Padana di Via Dante, 24 e di Via del Vasto, 11. L'estrazione dei premi è prevista per martedì 25 ottobre.