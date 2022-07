«Caldo e salute»: l'App per avere ogni giorno notizie e consigli per le ondate di calore

CREMONA - Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un fattore di rischio per la salute di tutti i cittadini, in particolare per quelli appartenenti alle categorie più vulnerabili. Grazie ai sistemi di allarme e di sorveglianza attivati all'interno del «Piano per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute» del Ministero della Salute, è stata sviluppata l'app «Caldo e salute» che in modo semplice e immediato monitora la situazione climatica su una mappa della Penisola.

L’App è gratuita e permette di:

visualizzare i bollettini meteorologici giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore;

esplorare la mappa del territorio italiano con i rispettivi livelli di allerta di ondate di calore (livello 0, 1, 2 e 3);

verificare – sempre sulla mappa – i servizi di prevenzione sul territorio;

leggere le linee guida ministeriali per le persone più a rischio: anziani, bambini e neonati, presone affette da malattia cronica, donne in gravidanza e lavoratori.

COME SCARICARE L’APP?

«Caldo e salute» è disponibile gratuitamente su App Store (sistema operativo iOS) e Google Play (sistema Android).

COME DIFENDERSI DAL CALDO: 10 CONSIGLI UTILI