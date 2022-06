Taglio del nastro: inaugurato il nuovo megastore Max Factory

MADIGNANO - Il Gruppo Max Factory, catena di megastore specializzata in fashion e home, prosegue nella propria attività di espansione sul territorio italiano, annunciando l’apertura del nuovo megastore a Madignano in provincia di Cremona. Solo lo scorso maggio, era cominciata la riqualificazione e la ristrutturazione di un grande spazio proveniente dall’acquisizione di uno dei punti vendita ex Mercatore Uno. Situato in Via Oriolo 37, il nuovo megastore di Madignano - inaugurato questa mattina - è il 35° punto vendita Max Factory in Italia. La nuova apertura ha creato l’opportunità di assumere 30 lavoratori, di cui la metà sono ex dipendenti Mercatone Uno e altri 15 provengono dal territorio circostante.

Lo store di Madignano si estende su quasi 9.000 mq, di cui 4.000 mq dedicati ai prodotti Home e 3.500 mq dedicati al Fashion. Gli articoli per la casa spaziano dagli accessori per la cucina, alle telerie, prodotti per la pulizia personale e della casa, materiale elettrico fino al mondo pet e cartoleria. L’ambito fashion include l’abbigliamento uomo, donna e bambino, intimo, calzature. Importante la proposta di accessori, bijoux, make up e valigeria. Il cliente Max Factory trova in negozio una proposta di marche prestigiose in tutti i settori di cui oltre il 50% sono Made in Italy. Lo store, dotato di un ampio parcheggio con oltre 600 posti, esprime il concept architettonico e decorativo ideato e proposto sin dal 2019 in maniera coerente per tutti i punti vendita.