Covid, dimezzato il tasso di positività ma aumentano i ricoveri

CREMONA - Il Covid allenta la presa, con un numero di nuovi positivi registrati in Lombardia di 2.375 a fronte di un numero di tamponi effettuati nelle ultime 25 ore di 21.153. Il tasso di positività scende drasticamente, arrivando all'11,2% (ieri era al 22,8%). 155 sono i nuovi casi registrati nella provincia di Cremona. A discapito dell'importante discesa di contagi, aumentano i ricoveri sia in reparti ordinari (57 in più rispetto a ieri) che nelle terapie intensive (3 in più rispetto a ieri). Sono 9 i decessi registrati in regione nella giornata di oggi.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA