Covid, l'aumento dei contagi non si arresta, 273 casi in provincia

CREMONA - L'aumento dei contagi in Lombardia continua, con un incremento di casi di positività al virus a livello regionale di 9.301 a fronte di 41.073 tamponi effettuati. Il dato determina un tasso di positività del 22,6%. Solo in provincia di Cremona i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 273. Ad aumentare sono anche i ricoveri: 37 in più nei reparti ordinari e 2 in più nelle terapie intensive a livello regionale. Basso l'incremento dei decessi, che ammonta a 2 in tutta la regione e nessuno nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA