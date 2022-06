Ezio Indiani insignito Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

CALVATONE - Il 15 giugno è stato un giorno speciale per Ezio A. Indiani, Direttore Generale dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, essendogli stata conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2010 Indiani, pluripremiato professionista dell’ospitalità, è anche Delegato Nazionale Italia di EHMA – European Hotel Managers Association, di cui è stato Presidente Europeo per il mandato 2019-2022. L'Ordine al Merito della Repubblica, il più alto degli ordini della Repubblica Italiana, è stato istituito nel 1951 con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Indiani è già stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a Giugno 2012; della “Stella al merito del lavoro” assegnato dal Presidente della Repubblica e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Maggio 2013; del Premio “Guido Carli” per aver affinato con innovazione, curiosità e pazienza la gestione dei migliori alberghi stellati in Italia e all’estero, a Giugno 2013; dell’“Ambrogino d’Oro” al Maestro del Lavoro assegnato dal Sindaco Pisapia come segno di apprezzamento, stima e simpatia di Milano e dei milanesi, a Ottobre 2013; della Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica assegnata dal Comune di Milano a una delle più autorevoli personalità a livello internazionale nell’hotellerie di lusso, a Dicembre 2013.

Nel corso della sua carriera Ezio A. Indiani ha maturato in ambito internazionale una grande esperienza nel campo dell’hôtellerie di lusso, lavorando per alcuni tra i più prestigiosi alberghi del mondo, dove ha raggiunto lusinghieri risultati grazie alle sue capacità manageriali, esaltate dall’Italian style.

Alla guida dell’Hotel Principe di Savoia dal luglio 2005, Indiani ha iniziato la sua carriera in Germania e a Londra. Tornato in Italia con il Gruppo Hilton, ha lavorato con successo nel settore della ristorazione al Milan International Hilton e al Cavalieri Hilton di Roma. Dopo nuove esperienze maturate all’estero al Casa de Campo nella Repubblica Dominicana e all’Hyde Park Hotel di Londra, ha assunto la direzione generale dell’Hotel Eden a Roma del Gruppo Forte, per conto del quale ha diretto anche il Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi e per parecchi anni l’Hotel des Bergues a Ginevra. Dopo un periodo al Villa d’Este a Cernobbio, la nomina a General Manager del prestigioso Principe di Savoia.