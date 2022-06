Ci sto? Affare fatica!: dal 20 al 24 giugno partono le prime attività

CREMONA - Dal 20 al 24 giugno partono le attività di Ci sto? Affare fatica!, progetto gestito attraverso un partenariato tra Cosper s.c.s Impresa sociale (capofila) e l’Amministrazione comunale - Centro Quartieri e Beni Comuni. Al Quartiere 10 (Po) ci sarà il completamento di via Ticino come Strada dei Bambini. Il gruppo di ragazze e ragazzi dovranno saranno impegnati in un intervento pittorico che implica la fatica di realizzare sull’asfalto giochi da cortile, partendo da quelli classici di una volta, quali la campana, il tris, un grande gioco dell’oca a forma di serpente, il labirinto e, per finire, grandi quadrati dove i bambini potranno disegnare con i gessetti, ma soprattutto un grande percorso stradale da fare a piedi o in bicicletta.

In via Ticino si completa la Strada dei Bambini

Si conclude così un percorso iniziato alcuni anni fa che ha coinvolto una grande rete di realtà del quartiere: Cosper, Il Laboratorio, l’Associazione ARYA, Polisportiva Corona, gli Amici di Roby, il Comitato Genitori Scuola, Aval ACLI, Cooperativa Nazareth, GAS - Gruppi di acquisto solidale, il Comitato Soci – Coop Lombardia, CRART (Cremona Arte e Turismo), Complesso Bandistico “Città di Cremona”, l’Oratorio e molti altri. Il completamento della Strada dei Bambini è però un nuovo inizio per altri interventi di cura dei Beni Comuni che potranno essere realizzati nel quartiere.

L’altra attività, sempre nello stesso periodo, si svolgerà nel Quartiere 9 (Giordano-Cadore) alla Fattoria Didattica Terra e Sole. Il contesto nel quale i giovani si troveranno a fare fatica sarà quello dell’agricoltura sociale, dove si dovranno occupare di molti amici: Gloria e Irene, due simpatiche galline, la capra Clara, la maialina Margot e l'alpaca Dodi, senza dimenticare la vitella alla quale è stato dato il nome Roberta. Ci saranno poi l’orto sinergico e i bancali da sistemare e colorare per le sedute perché così, quando arriveranno le scolaresche, avranno spazi attrezzati da utilizzare. Qui incontreranno il giovane contadino Francesco, con con mamma Franca e papà Eugenio e i volontari dell’Associazione Giorgia.

Ci sto? Affare fatica! aspetta i giovani che vogliono utilizzare il loro tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale, per rendere i nostri territori più inclusivi e i nostri luoghi più accoglienti, senza dimenticare però che l’impegno verrà riconosciuto attraverso “buono” fatica. L’Assessore con delega ai Quartieri e Percorsi di Cittadinanza Luca Zanacchi, che ha anche la delega allo Sport, ha coinvolto tre atleti formidabili quali testimonial dell’iniziativa: Sveva Gerevini e Dario Dester, campioni italiani di Prove Multiple, e Valentina Rodini, campionessa olimpica di canottaggio, giovani cremonesi che di fare fatica se ne intendono.