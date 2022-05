Covid, tasso di positività in calo, 71 contagi in provincia e 1 vittima

CREMONA - A fronte di 33.227 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.874 i casi di positività al Covid-19 rilevati in regione, dei quali 71 in provincia di Cremona. Il tasso di positività scende all'8,6%, come le terapie intensive che registrano 2 unità in meno. Lo stesso non vale per i ricoveri ordinari, che aumentano di 30 unità. Sono 31 i decessi registrati in regione, 1 nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA