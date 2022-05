Covid, 61 casi nel Cremonese, aumentano le terapie intensive

CREMONA - Sono 2.276 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, 61 nella provincia di Cremona, a fronte di 25.358 tamponi effettuati con un tasso di positività ancora in calo all’8,9% (ieri era il 9,9%). Salgono lievemente i ricoverati nelle terapie intensive che sono 34 (+2) e scendono negli altri reparti per la cura del Coronavirus dove sono 770 (-28). I decessi sono 4 (ieri 24) per un totale di 40.412 dall’inizio della pandemia. È quanto si legge sul sito del ministero della Salute. (ANSA)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA