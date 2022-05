Covid, 78 casi in provincia, 2 morti

CREMONA - Con 20.478 tamponi effettuati è di 1.985 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in

Lombardia, 78 in provincia di Cremona, con un tasso di positività in calo al 9,7% (ieri era al 12,6%). Aumenta il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (+1, 35) mentre diminuisce nei reparti (-32, 1.099). Sono 22 i decessi, 2 nel Cremonese, che portano il totale da inizio pandemia a 40.131 morti in regione. (ANSA)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA