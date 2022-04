Festa della Liberazione, le cerimonie a Casalmaggiore e nell'Oglio Po

CASALMAGGIORE - Come ogni anno, in città e nel Territorio dell'Oglio Po, in occasione del 25 Aprile si è celebrato l'anniversario della liberazione d'Italia, noto anche come festa della Liberazione, festa nazionale della Repubblica Italiana. Molte le manifestazioni organizzare per commemorare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista.

CASALMAGGIORE

Dopo il ringraziamento a tutte le autorità civili e militari presenti, alle associazioni combattentistiche, alle organizzazioni sociali e di volontariato, alla banda Estudiantina che ha allietato il corteo, il sindaco Filippo Bongiovanni ha aperto il suo intervento per le celebrazioni del 25 aprile dedicando “un pensiero a due amici che ci hanno lasciato da poco, Claudio Acquaroni, già presidente e musicista della Estudiantina, e a Luigi Taffurelli, ex capogruppo degli Alpini che è andato avanti e che per tanti anni è venuto in questo corteo”. Sono stati, ha continuato il sindaco, “due anni pesanti per tutti. Finalmente siamo riusciti a condurre una cerimonia normale”. Il programma si è aperto alla ‘Casa del Mutilato’ con la partenza del corteo, a seguire la messa in suffragio ai Caduti, celebrata nella Chiesa di San Francesco, il proseguimento del corteo per le vie cittadine con la sosta nell’area cortilizia della Fondazione ‘Conte Carlo Busi’, con l’esecuzione di alcuni brani musicali, la sosta al Monumento ai Caduti della Resistenza situato in via Favagrossa con l’alzabandiera e il primo ‘Silenzio’. Quindi tappa al ‘Monumento ai Caduti d’Europa’ di via Saffi, con l’esecuzione dell’’Inno alla gioia’, l’inno europeo, e infine alla ‘Lapide ai Caduti’ in municipio. Sul palco allestito in piazza Garibaldi gli interventi: del sindaco, dello studente Giuseppe Liparoti, del presidente dell'Anpi di Casalmaggiore Giancarlo Roseghini. Diversi i riferimenti alla resistenza attualmente in atto in Ucraina contro la invasione russa. (Davide Bazzani, Foto: Fotolive/Raffaele Rastelli)

VIADANA

"Ora vi leggo questo articolo pubblicato da La Provincia nei giorni scorsi a firma di Nicola Barili": così, del tutto a sorpresa, il sindaco Nicola Cavatorta ha iniziato il suo discorso celebrativo della ricorrenza del XXV Aprile. Sotto i portici del municipio, davanti alla folla e al Corpo bandistico, il primo cittadino ha letto l'intero articolo scritto dal collega Barili incentrato sulla figura del sacerdote don Lidio Passeri, sepolto nel cimitero di Corte de' Frati, che nel corso della Resistenza fu comandante della Brigata partigiana viadanese. Un "pezzo" che evidentemente deve essere stato parecchio apprezzato perché è stato letto dall'inizio alla fine. Al termine l'augurio di Cavatorta: "Buon 25 Aprile a tutti!". (Andrea Setti)