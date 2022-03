ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Ucraina: partiti per Leopoli prodotti sanitari, alimenti e disegni dei bambini. Il presidente Crotti: "No alla ideologia, basiamoci su fatti e scienza". Bonaldi: "Crema non dimentica, guarda avanti ma coltiva la memoria". Delitto Tanzi: imputato positivo al Covid, processo rinviato. Diocesi in lutto: addio a monsignor Vito Barbaglio. Ospedale, nuovo angiografo donato da Uniti per la provincia di Cremona