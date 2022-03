ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Il Punto: La guerra è già qui, ma non è l'ora della resa. Ucraina, l'impatto sull'economia: olio e farina razionati nei market. «Il medico risponde», malattie renali: occhio a diabete e ipertensione. Baby gang minaccia poliziotti e carabinieri, individuati gli amici del "pistolero". Auto si ribalta in un fosso asciutto: elisoccorso per un 28enne