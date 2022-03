ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Ucraina, Draghi: «Tampone ogni 48 ore o vaccino per i profughi». Sanità: Distretto Oglio Po, è fatta ma gestione a due. Basket, per la Juvi debutto in Coppa. Vialli: «Ho paura di morire, ma la malattia non è solo sofferenza». Incroci critici e marciapiedi, via all’operazione sicurezza. Ucraina, mamme che resistono: «Grazie Cremona».