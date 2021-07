Antonio Rossi colto da infarto, l'ex campione olimpico è ricoverato

COMO - Antonio Rossi, 52 anni, ex campione olimpico di canoa, attuale sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport è stato colto da un infarto cardiaco domenica scorsa, mentre si trovava in Veneto, dove stava correndo una mezza maratona. Ora si trova ricoverato all’ospedale Sant'Anna di Como, dove è stato trasferito in seguito le prime cure all’ospedale di Conegliano (Treviso), e la sua situazione clinica appare sotto controllo. Indimenticabile la sua doppietta ad Atlanta 1996, quando vinse il K1 500 e con Daniele Scarpa il K2 1000.