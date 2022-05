Psicologia e società, strumenti utili contro le crisi

CREMONA - "Hikikomori, cyberbullismo e narrativa delle crisi", un evento di divulgazione organizzato dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) in collaborazione con il Comune di Cremona e Progetto Europa per fornire strumenti utili per "non subire la rete e non perdere delle generazioni". A causa del susseguirsi delle crisi, la società è costretta a "subire" un diluvio di informazioni negative. Il SAP propone un incontro multidisciplinare in grado di offrire strumenti pratici a prevenire ansie, derive aggressive e comportamenti antisociali. L'evento si terrà martedì 31 maggio alle ore 17.00 in sala Zanoni al teatro Monteverdi di Cremona in presenza di ospiti illustri.

Saluti istituzionali del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e del segretario nazionale S.A.P. Gianpiero Timpano. Seguiranno gli interventi delle dottoresse Tiziana Lguori, dirigente Polizia Postale Lombardia, Barbara Gentili, psicoterapeuta del consultorio Ucipem di Cremona, Benedetta Anselmi, pedagogista e autrice del libro "Conosco te e incontro me", Elena Ferrari, psicologa EMDR, e Rita Martino Costanza, avvocato, mediatore e psicologa dell'età evolutiva. Modera Francesca Morandi, giornalista de La Provincia e Il Corriere della Sera.