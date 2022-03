Carovita e consumi su Mondo Business

CREMONA - Domani torna in edicola Mondo Business, il mensile di economia distribuito in regalo a tutti i lettori del nostro quotidiano. La storia di copertina del mese di marzo sarà dedicata all’inflazione che galoppa spinta dal caro-energia: un tema molto vasto, declinato in una serie di servizi sul carovita, sui consumi e sull’accesso al credito, più che mai fondamentale in questa fase tanto delicata. Come è nello «stile» di Mondo Business alla cover story saranno dedicate ben 60 pagine ricche di interviste esclusive, analisi e testimonianze di tutti i protagonisti: voce al sistema produttivo che vede minacciata la ripresa post-pandemia, ma spazio anche agli utenti-consumatori, vittime di una «tempesta perfetta» di rincari.



LE INTERVISTE



L’economista Giulio Sapelli - docente di Storia economica all’Università di Milano - in una lunga intervista a tutto campo affronta tutti i temi di attualità. Tanti gli spunti, anche provocatori, suggeriti dal professore piemontese: dall’inflazione (che Sapelli definsce in verità... deflazione) ai salari, dal PNRR alla transizione energetica all’approvvigionamento di gas e petrolio dalla Russia. Un contributo molto interessante e per certi versi «fuori dal coro» che merita di essere approfondito. Da non perdere anche l’intervista alla professoressa Guendalina Graffigna, docente di Psicologia della salute e dei consumi all’Università Cattolica e direttore dell’EngageMinds HUB. L’esperta analizzerà i cambiamenti dei consumi nel tempo post-Covid e alla luce rincari legati al conflitto in Ucraina.

I SERVIZI



Nel nuovo numero del magazine ampio spazio anche al capitolo dei consumi: dall’allarme per i prezzi dei carburanti alla posizione dei consumatori, senza dimenticare i discount e l’esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale e il boom dell’e-commerce.



IL CREDITO



L’accesso al credito è un capitolo decisivo e Mondo Business ha posto 4 domande a banche e consorzi di garanzia dei fidi.



LE ASSOCIAZIONI



Il PNRR in chiave giovani e formazione, l’artigianato settore legno, la realtà della moda e l’energia verde in agricoltura sarannono i temi trattati da Confindustria, Libera Artigiani Crema, CNA e Libera Associazione Agricoltori.



IL BAROMETRO



L’ultima pagima come sempre sarà dedicata al «meteo» provinciale: per chi splende il sole e a chi, invece, servirà l’ombrello?