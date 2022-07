È uscito Sono Viva, il nuovo singolo della cremonese Giuliètte

CREMONA - È uscito il 20 luglio Sono Viva, il nuovo singolo di Giuliètte. La cantante cremonese (il cui nome è Giulia Dagani) torna con una canzone inedita nata da un giro di chitarra "poco comodo e molto femminile", come a lei stessa piace definirlo. "Parla di me, della mia rinascita e delle nuove consapevolezze di una donna appena arrivata nel mondo degli adulti - spiega -. La lotta eterna tra l’età biologica e quella mentale, la Luna e la naturalezza delle curve morbide. Sono Viva per me, è un inno. L’ho scritto e ultimato presso lo Stable Studio durante l’inverno del 2020 a cavallo con il 2021 insieme a Diego Barborini".

Accanto a Giuliètte ci sono alcuni dei musicisti che da lungo tempo collaborano con l'artista, che in passato si è confrontata anche con un palco importante come quello di The Voice of Italy con ottimi riscontri: sono Mattia Tedesco alle chitarre (di recente impegnato anche nelle registrazioni dell'ultimo album di Vasco Rossi), Diego Barborini al basso e programmazione e Tommaso Ruggeri alla batteria (attualmente impegnato in tour con Dargen D'Amico).

Il nuovo singolo è accompagnato da un video realizzato dal videomaker cremonese Luca Catullo (Bzk Prod). L'esordio discografico di Giuliètte è datato 2010 e intitolato Start, una raccolta di emozioni sparse che prendono forma in sette brani dal gusto poliedrico, in cui Giulia si destreggia fra inglese e italiano.

Dal 2012 segue il progetto dedicato ai ragazzi delle scuole medie superiori Back to school, a cura del Comune di Cremona, lavorando a stretto contatto con artisti del calibro di Saturnino Celani, Giulio Casale (per un progetto dedicato a Giorgio Gaber), Paolo Jannacci e, proprio quest'anno, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Docente di canto notissima, da sempre porta avanti un progetto solista che le è valso diversi riconoscimenti. Il singolo è già disponibile su YouTube, Spotify e Apple.