Cremona is music: Cremona si promuove sul palcoscenico di Salò

CREMONA - Salò e Cremona fanno parte dell’Associazione Garda Musei, e uno degli obiettivi di questo network è promuovere le eccellenze di tutti gli aderenti in una sorta di virtuosa sinergia. E proprio a Salò, in piazza della Vittoria, nel tardo pomeriggio di martedì 13 luglio, in uno scenario rilassante, Cremona si è presentata con la sua liuteria e la sua musica, gli elementi da sempre più interessanti ed attrattivi. A fare da ambasciatrice per la nostra città, ancora una volta, la violinista Lena Yokoyama che, suonando brani di Vivaldi e Morricone, ha incantato tutti i presenti e attirato l’attenzione di numerosi passanti. Questo momento musicale, ricco di sfumature e significati, ha sicuramente catalizzato l’interessante di residenti e turisti e verrà incluso in un video promozionale della città in preparazione proprio in questo periodo.

“Sentire parlare di Cremona a Salò è una emozione unica, un momento di grande intensità. Cremona deve essere sempre più consapevole del proprio potenziale e delle proprie eccellenze culturali e turistiche. Occorre continuare con queste sinergie anche con altri territori per non disperdere quanto già ottenuto e dare ancora maggiore risalto al nostro comparto turistico.” Con queste parole l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini commenta l’evento nel corso del quale sono è stato distribuito ai presenti e ai passanti materiale promozionale relativo al progetto Cremona, nei suoni dei luoghi sviluppato in partnership con la Camera di Commercio di Cremona e finanziato da Regione Lombardia attraverso il Bando “Viaggio in Lombardia” (terza edizione).

Questo interessante itinerario è destinato a tutti i turisti, in particolare agli appassionati di musica che desiderano scoprire il nostro territorio. Si tratta di una proposta culturale integrata che può accompagnare il turista lungo un itinerario musicale che interessa Cremona ed anche il suo territorio attraversando diversi luoghi di sicuro interesse musicale, artistico e culturale. Tra Salò e Cremona si stabiliscono, quindi, nuove connessioni, tutte volte a progettare diverse traiettorie turistiche che portino benefici ad entrambi le destinazioni.